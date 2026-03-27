Riunione programmatica del partenariato “CREA MED”, il 1 aprile, al GAL Colline Salernitane

Mercoledì 1 aprile, presso la sede del GAL Colline Salernitane in via Valentino Fortunato (Area PIP – Giffoni Valle Piana), si svolgerà una riunione programmatica del partenariato: GAL Colline Salernitane, dall’ASL di Salerno e tutti gli Istituti scolastici comprensivi di Primo e Secondo grado dell’Area Leader Picentini, per definire le linee di indirizzo della collaborazione GAL/Istituzioni scolastiche, nella continuità della ottima esperienza degli anni scorsi CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata che ha “fatto scuola” in Campania, come modello virtuoso di interazione ed integrazione tra soggetti della Comunità Educante.
La programmazione che il GAL sta portando avanti e che si concluderà al 31/12/ 2029, agirà nella duplice azione di continuare nelle attività seminariali finalizzate alla corretta alimentazione e agli stili di vita della Dieta Mediterranea, ma proiettati nella consapevolezza che per produrre cibo sano c’è bisogno di ambienti sani e quindi, spostando l’asse del confronto formativo sulla qualità dell’ambiente dell’area dei Picentini in un rapporto “privilegiato” anche con l’Ente Parco.
L’occasione di mercoledì 1aprile, sarà propizia per presentare al partenariato e consegnare agli Istituti scolastici un numero di copie del “Vademecum per una sana alimentazione e raccomandazione per la gestione delle mense scolastiche”, redatto a cura del GAL Colline Salernitane, autrice dello stesso, la Dott.ssa Nutrizionista Marianna Rizzo.
L’evento sarà un’occasione di confronto e di discussione programmatica dove, oltre agli interventi: del Presidente del GAL, Antonio Giuliano, della Dirigente dell’ASL, Dott.ssa Rosa Maria Zampetti, del Direttore del GAL Eligio Troisi, sono previsti interventi delle Dirigenti scolastiche degli Istituti aderenti al partenariato.
La mattinata si concluderà con la degustazione dei croccati alla Nocciola di Giffoni IGP e con lo scambio di auguri di una serena e Santa Pasqua.
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