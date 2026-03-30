Ritrovato il certificato di nascita del trisavolo di Taylor Swift. Il racconto del direttore del Museo del Cognome

E’ stato ritrovato grazie alle ricerche del Museo del Cognome di Padula, il certificato di nascita di Carmine Antonio Baldi, trisavolo di della popstar internazionale,Taylor Swift.
Il documento non era finora stato individuato perchè probabilmente trascritto in modo errato dalle autorità americane.
Il legame di sangue tra la popstar e il Cilento era stato individuato lo scorso anno dal professore Giuseppe Galzerano.
Il documento non era finora stato individuato perchè probabilmente trascritto in modo errato dalle autorità americane.
Il legame di sangue tra la popstar e il Cilento era stato individuato lo scorso anno dal professore Giuseppe Galzerano.
Carmine Antonio Baldi, era nato nel 1862 a Castelnuovo Cilento. A soli quattordici anni emigrò per cercare fortuna e lavoro, raggiungendo il padre e il fratello in Pennsylvania, dove la famiglia si è poi radicata fino alla nascita di Taylor nel 1989.
Ne abbiamo parlato oggi con il direttore e fondatore del Museo del Cognome di Padula, Michele Cartusciello.
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certificato baldi
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