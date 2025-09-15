Risse e bivacchi a Salerno, non solo contrasto ma più attenzione dei servizi sociali. La riflessione con Tommaso Siani

15/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Prosegue l’attività della task force disposta dal questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, per rispondere alle richieste arrivate dai residenti di diverse zone della città che, da qualche tempo a questa parte, stanno segnalando il moltiplicarsi di bivacchi da parte di persone che non hanno un tetto. Storie ed esistenze spesso al limite che, in alcune occasioni, sono accompagnate anche da episodi censurabili che provocano tensioni con le persone che vivono nelle varie zone. 

Abbiamo parlato della situazione nel collegamento in diretta di questa mattina con il collega Tommaso Siano, direttore del quotidiano “La Città di Salerno”.
Ascolta
Tommaso Siani su caso risse e bivacchi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento