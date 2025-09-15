Risse e bivacchi a Salerno, non solo contrasto ma più attenzione dei servizi sociali. La riflessione con Tommaso Siani

Prosegue l’attività della task force disposta dal questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, per rispondere alle richieste arrivate dai residenti di diverse zone della città che, da qualche tempo a questa parte, stanno segnalando il moltiplicarsi di bivacchi da parte di persone che non hanno un tetto. Storie ed esistenze spesso al limite che, in alcune occasioni, sono accompagnate anche da episodi censurabili che provocano tensioni con le persone che vivono nelle varie zone.
Abbiamo parlato della situazione nel collegamento in diretta di questa mattina con il collega Tommaso Siano, direttore del quotidiano “La Città di Salerno”.
Tommaso Siani su caso risse e bivacchi
