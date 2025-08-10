Rissa in un parcheggio a Salerno, tre feriti

10/08/2025 Cronaca Nessun commento

Tre persone sono rimaste ferite in una violenta rissa avvenuta nella notte appena trascorsa in un parcheggio a Salerno, nei pressi di via Ligea.

Le cause della lite sono al vaglio delle Forze dell’Ordine. Una persona sarebbe stata colpita al torace con una coltellata mentre un’altra avrebbe riportato un trauma cranico.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)

Sarebbero stati esplosi anche dei colpi d’arma da fuoco.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento