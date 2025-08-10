Rissa in un parcheggio a Salerno, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in una violenta rissa avvenuta nella notte appena trascorsa in un parcheggio a Salerno, nei pressi di via Ligea.
Le cause della lite sono al vaglio delle Forze dell’Ordine. Una persona sarebbe stata colpita al torace con una coltellata mentre un’altra avrebbe riportato un trauma cranico.
Sarebbero stati esplosi anche dei colpi d’arma da fuoco.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.