Rissa nella notte al porto di Marina di Camerota, indagini in corso

Attimi di tensione nella notte appena trascorsa al porto di Marina di Camerota, dove tre giovani di Roma sono venuti alle mani in una violenta rissa.
Durante la colluttazione, i ragazzi si sono spintonati tra loro finendo contro alcuni scooter parcheggiati. Uno di questi è caduto a terra riportando danni. Il proprietario del mezzo, accortosi dell’accaduto, è riuscito a intercettare i responsabili e a farsi consegnare i documenti, probabilmente per avviare le procedure di risarcimento.
L’episodio ha richiamato l’attenzione di diversi presenti, ma non si segnalano feriti gravi.
