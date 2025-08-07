Rissa nella notte al porto di Marina di Camerota, indagini in corso

07/08/2025 Cronaca Nessun commento

Attimi di tensione nella notte appena trascorsa al porto di Marina di Camerota, dove tre giovani di Roma sono venuti alle mani in una violenta rissa.

Durante la colluttazione, i ragazzi si sono spintonati tra loro finendo contro alcuni scooter parcheggiati. Uno di questi è caduto a terra riportando danni. Il proprietario del mezzo, accortosi dell’accaduto, è riuscito a intercettare i responsabili e a farsi consegnare i documenti, probabilmente per avviare le procedure di risarcimento.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)

L’episodio ha richiamato l’attenzione di diversi presenti, ma non si segnalano feriti gravi.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Notizie correlate

Lascia un Commento