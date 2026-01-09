Rissa durante concerto rap a Battipaglia, identificato e denunciato un minore

Nella giornata di ieri, la Polizia di Battipaglia ha denunciato in stato di libertà un minore per tentate lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio.
Il provvedimento trae origine dai servizi di ordine pubblico predisposti in occasione di un concerto rap tenutosi nel comune di Battipaglia il 22 dicembre scorso, durante i quali un addetto alla sicurezza ha consegnato alla Polizia un coltello a scatto della lunghezza complessiva di circa 21 cm, rinvenuto in seguito a un diverbio tra giovani partecipanti all’evento.
Avviate immediatamente le attività investigative, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti e identificato l’autore, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Le riprese hanno documentato una lite tra due ragazzi e il successivo
intervento dell’addetto alla sicurezza che, nel tentativo di separarli, era riuscito a recuperare l’arma poi sequestrata.
Nel corso dei momenti concitati della rissa, il vigilante era stato sfiorato da un colpo all’addome sferratp dal giovane armato.
Al termine delle indagini, è stato identificato l’aggressore, un minore residente a Battipaglia.
