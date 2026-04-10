Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell’Alta Velocità a Sapri

Violenta rissa tra tre giovani con l’uso di coltelli nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, dopo una discussione iniziata a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Roma.
Secondo una prima ricostruzione, i tre avrebbero iniziato a discutere durante il viaggio e sarebbero stati fatti scendere dal convoglio dal personale di bordo. La colluttazione è poi proseguita anche nello scalo ferroviario, tra momenti di tensione tra i passeggeri.
Nel corso dei fatti un uomo è rimasto ferito alla testa mentre tentava di riportare la calma. Sequestrati i coltelli utilizzati durante la rissa.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polfer e i sanitari del 118. I tre giovani sono stati denunciati a piede libero per rissa, porto ingiustificato di armi e interruzione di pubblico servizio.
Sono in corso verifiche per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
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