Rischio suicidio e assistenza psicologica. Il punto con Antonietta Grandinetti, Dipartimento dipendenze della ASL

a direttrice del Dipartimento dipendenze patologiche dell’ASL Salerno oggi in audizione alla Camera.
Si è tenuta oggi, martedì 28 ottobre, l’audizione in Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l’assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti” della dottoressa Antonietta Grandinetti, direttrice del Dipartimento dipendenze patologiche dell’ASL Salerno e vicepresidente dell’Ordine psicologi regione Campania. Abbiamo voluto capirne di più, ospitando in diretta dalla Camera dei Deputati, la dottoressa Antonietta Grandinetti
