Rischio sismico, la Regione mette a disposizione dei comuni quasi 23 milioni di euro per la prevenzione

La Regione Campania avvia la fase operativa per la definizione della proposta di Piano regionale degli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture strategiche comunali.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico. La Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Uffici Territoriali del Genio Civile ha approvato la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni campani per la raccolta delle candidature degli interventi da inserire nella programmazione regionale.
Alla Campania viene destinato un potenziale plafond finanziario di circa 22,6 milioni di euro destinato agli interventi di prevenzione strutturale.
Alla Campania viene destinato un potenziale plafond finanziario di circa 22,6 milioni di euro destinato agli interventi di prevenzione strutturale.
I Comuni interessati avranno 30 giorni di tempo, dalla pubblicazione sul BURC, per presentare le proprie candidature, corredate dalla verifica sismica dell’opera e dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) oppure da un livello progettuale di grado superiore. Saranno ammissibili interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, fino alla demolizione e ricostruzione.
La manifestazione di interesse, la modulistica e la documentazione tecnica sono disponibili sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul portale istituzionale della Direzione Generale per la Protezione Civile al seguente link: https://protezionecivile-
geniocivile.regione.campania. it/aree-tematiche/rischio- sismico/interventi-su-edifici- strategici
“La prevenzione è il primo e più importante investimento per tutelare le nostre comunità. Con questa iniziativa mettiamo a disposizione dei Comuni uno strumento concreto per programmare interventi su edifici e infrastrutture che svolgono un ruolo essenziale nelle situazioni di emergenza. L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta del sistema territoriale agli eventi sismici e aumentare la resilienza delle aree più esposte. Invito tutte le amministrazioni interessate a partecipare, cogliendo un’opportunità che può tradursi in opere strategiche per la protezione dei cittadini. La Protezione Civile Regionale continuerà ad affiancare gli enti locali in questo percorso di prevenzione e messa in sicurezza”, ha dichiarato a Radio Alfa, l’assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta.
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fondi per prevenzione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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