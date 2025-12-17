Rischio idrogeologico, i sindaci dell’Agro-Nocerino in audizione alla Camera. Il punto con l’on. Bicchielli

“Dalle audizioni è emerso un quadro estremamente chiaro e allo stesso tempo allarmante: le criticità idrogeologiche dell’agro Nocerino-Sarnese sono note da decenni, ma continuano a mancare risposte efficaci, coordinate e strutturali da parte della Regione Campania, che risulta gravemente inadempiente sul fronte della prevenzione e della manutenzione”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico, ieri, al termine delle audizioni dei sindaci di Scafati, San Marzano sul Sarno, Angri e Sarno, svoltesi alla Camera sulla situazione dell’Agro Nocerino-Sarnese.
“I primi cittadini – ha spiegato Bicchielli – hanno denunciato con forza l’inefficienza del Consorzio di bonifica, l’assenza di una reale manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e degli alvei, e il paradosso di opere strategiche, come lo scolmatore del Sarno, più volte inaugurate nel corso degli anni ma mai entrate realmente in funzione, lasciando i cittadini esposti a esondazioni e allagamenti”.
“Non è accettabile – ha sottolineato il presidente della Commissione – che infrastrutture finanziate con risorse pubbliche restino sulla carta o vengano utilizzate come strumenti di propaganda, senza garantire alcun beneficio concreto ai territori.
Bicchielli, che questa mattina è stato nostro ospite in diretta, ha annunciato che la Commissione si farà carico di quanto emerso dalle audizioni, avviando un approfondimento puntuale sulle responsabilità istituzionali e sullo stato di attuazione degli interventi previsti.
Pino Bicchielli su audizioni sindaci agro nocerino
