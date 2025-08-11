Rischio botulino, richiamo per quattro lotti di friarelli a Scafati

Caso botulino
Richiamo, del ministero della Salute, per due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino con avvertenza di ritirare i prodotti eventualmente in giacenza, provenienti da uno stabilimento a Scafati.
Si tratta di due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria.
I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.
