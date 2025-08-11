Rischio botulino, richiamo per quattro lotti di friarelli a Scafati

11/08/2025 Cronaca Nessun commento

Caso botulino

Richiamo, del ministero della Salute, per due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino con avvertenza di ritirare i prodotti eventualmente in giacenza, provenienti da uno stabilimento a Scafati.

Si tratta di due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria. 

I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.

 

