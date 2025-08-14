Rischio botulino, nuovo richiamo di friarielli alla napoletana nel Salernitano

14/08/2025

Nuovo richiamo di friarielli alla napoletana per il rischio botulino.

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un altro lotto e marchio di prodotto a marchio Terra Mia, con stabilimento a Scafati. Nel dettaglio il richiamo riguarda il lotto 280325 con scadenza 28 marzo 2028. L’azienda produttrice ha uno stabilimento a Scafati.

Negli scorsi giorni, invece, erano stati ritirati dei friarielli alla napoletana Vittoria con i seguenti numeri di lotto 290425 e 280325. E anche dei friarielli alla napoletana Bel Sapore, prodotti sempre nel medesimo stabilimento, con i  numeri di lotto 280325 e 060325.

