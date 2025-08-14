Rischio botulino, nuovo richiamo di friarielli alla napoletana nel Salernitano

Nuovo richiamo di friarielli alla napoletana per il rischio botulino.
Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un altro lotto e marchio di prodotto a marchio Terra Mia, con stabilimento a Scafati. Nel dettaglio il richiamo riguarda il lotto 280325 con scadenza 28 marzo 2028. L’azienda produttrice ha uno stabilimento a Scafati.
Negli scorsi giorni, invece, erano stati ritirati dei friarielli alla napoletana Vittoria con i seguenti numeri di lotto 290425 e 280325. E anche dei friarielli alla napoletana Bel Sapore, prodotti sempre nel medesimo stabilimento, con i numeri di lotto 280325 e 060325.
