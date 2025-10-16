Rischio astensione e necessità di andare a votare. Il commento del Senatore Antonio Iannone

L’appello della Conferenza Episcopale della Campania a tutti i cittadini di recarsi alle urne, abbiamo raccolto il commento del Senatore Antonio Iannone.
Un appello per andare a votare. “Mi sento di ringraziarli particolarmente per questo impegno civile che sottolinea la decisiva scelta che tutti saranno chiamati a compiere a novembre. Bisogna scegliere e scegliere bene, concordiamo con loro. Noi abbiamo messo in campo Edmondo Cirielli, il miglior profilo che potevamo mettere a disposizione: un politico esperto, coerente, integerrimo, con esperienza amministrativa e con una formazione professionale di rilievo essendo un Generale dei Carabinieri” così ai nostri microfoni il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania
Iannone su elezioni
