Riqualificazione vecchio Tribunale a Salerno, il porgetto procede lento. Il punto con Tommaso Siani (La Città)

La riqualificazione dell’ex tribunale di Salerno è stata riportata all’attenzione nel recente discorso di insediamento del rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio. La vecchia sede del Palazzo di Giustizia è destinata ad ospitare anche alcuni uffici dell’Università di Salerno. Il dettaglio di cosa troverà spazio nel capoluogo resta ancora ignoto ma questo passaggio era stato ritenuto da tanti necessario e fondamentale, così da permettere ad Unisa di avere un punto di riferimento fisico in città.
Il progetto da 200 milioni di euro prevede anche uno scambio di beni immobili che consentirebbe di creare nell’area di Torre Angellara un “polo delle amministrazioni”, dove ora hanno sede gli uffici della Regione Campania e l’abbandonato ex ospedale ortopedico. Abbiamo fatto il punto con il collega Tommasio Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Tommaso Siani su riqualificazione ex Tribunale
