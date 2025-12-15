Riqualificazione dei mercati rionali, la Regione Campania mette a disposizione 80 mila euro per ogni comune

La Regione Campania mette a disposizione dei comuni fino a 80mila euro per riqualificare i mercati rionali, non solo come luoghi di scambio economico, ma anche come centri di aggregazione sociale e di attrazione turistica, promuovendo al contempo l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale.
Ciascun Comune campano può candidare un solo progetto. Il contributo regionale a fondo perduto potrà coprire fino a un massimo di 80.000 euro per progetto, a fronte di un cofinanziamento comunale obbligatorio non inferiore al 10% del costo totale.
Sono ammissibili interventi quali la riqualificazione dei posteggi, l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di servizi igienici, l’installazione di impianti di illuminazione a Led e servizi di innovazione tecnologica. Le domande si potranno inviare dal prossimo 15 gennaio.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.