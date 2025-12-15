Riqualificazione dei mercati rionali, la Regione Campania mette a disposizione 80 mila euro per ogni comune

La Regione Campania mette a disposizione dei comuni fino a 80mila euro per riqualificare i mercati rionali, non solo come luoghi di scambio economico, ma anche come centri di aggregazione sociale e di attrazione turistica, promuovendo al contempo l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale.

Ciascun Comune campano può candidare un solo progetto. Il contributo regionale a fondo perduto potrà coprire fino a un massimo di 80.000 euro per progetto, a fronte di un cofinanziamento comunale obbligatorio non inferiore al 10% del costo totale.

Sono ammissibili interventi quali la riqualificazione dei posteggi, l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di servizi igienici, l’installazione di impianti di illuminazione a Led e servizi di innovazione tecnologica. Le domande si potranno inviare dal prossimo 15 gennaio. 

