Riparte la metro di Salerno. Tutte le novità nelle parole dell’assessore Galdi

E’ stata riaperta al pubblico questa mattina alle 6, la linea metropolitana di Salerno dopo la conclusione dei lavori sulla linea storica Napoli-Salerno e il restyling all’interno della stazione del capoluogo con il binario numero 8.
“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il Sindaco di Salerno e presidente della Provincia, Vincenzo Napoli – per la conclusione nei tempi previsti di questi importanti lavori sulle nostre linee ferroviarie. Gli interventi realizzati in questi mesi miglioreranno ulteriormente la circolazione in città e nel territorio provinciale e gettano le basi per i lavori di prolungamento della metropolitana di Salerno verso l’aeroporto e l’università”.
Questa mattina ne abbiamo parlato con l’assessore alla Mobilità del Comune, Rocco Galdi intervistato da Alessandro Mazzaro.
Ascolta
riparte la metro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
