Rione Pescara ad Eboli sarà riqualificato, al via un progetto da 4,1 milioni di euro

Il rione Pescara di Eboli sarà sottoposto a lavori di riqualificazione e per realizzare il nuovo sistema fognario. Gli interventi fanno parte di un progetto per un importo di 4 milioni e 100mila euro, che comprende anche il rifacimento di via Tavoliello, via Piante Cesareo e il tratto stradale dall’incrocio di via Pescara fino alla rotatoria del Cimitero.
I lavori riguarderanno la sede stradale, compresi marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico. Lavori di riqualificazione riguarderanno anche due edifici di proprietà comunale. Previsto nel progetto un parco urbano a verde di 3200 metri quadri. I lavori dovrebbero iniziare il prossimo mese di gennaio.
