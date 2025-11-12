Rione Pescara ad Eboli sarà riqualificato, al via un progetto da 4,1 milioni di euro

12/11/2025 Attualità Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il rione Pescara di Eboli sarà sottoposto a lavori di riqualificazione e per realizzare il nuovo sistema fognario. Gli interventi fanno parte di un progetto per un importo di 4 milioni e 100mila euro, che comprende anche il rifacimento di via Tavoliello, via Piante Cesareo e il tratto stradale  dall’incrocio di via Pescara fino alla rotatoria del Cimitero.

I lavori riguarderanno la sede stradale, compresi marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico. Lavori di riqualificazione riguarderanno anche due edifici di proprietà comunale. Previsto nel progetto un parco urbano a verde di 3200 metri quadri. I lavori dovrebbero iniziare il prossimo mese di gennaio.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento