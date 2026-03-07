Rinnovo dei contratti a scadenza della ASL Salerno. Il punto con il dott. Massimiliano Voza, Coordinatore Area sanità FP CGIL Salerno

La ASL Salerno ha rinnovato alcuni contratti di lavoro, per diverse figure di primaria importanza nelle strutture ospedaliere del salernitano, ma non basta.
Si tratta dei contratti ex 15 octies D.Lgs 502/92 di prossima scadenza e a valere su fondi aziendali, come più volte richiesto dalle RSU e RSA FP CGIL ai tavoli delle delegazioni trattanti in ASL Salerno. Rinnovati i contratti per OSS, fisioterapisti, assistenti sociali ed altre figure, almeno fino al 31 dicembre del 2026. Per gli amministrativi invece rinnovati i contratti fino al 30 settembre 2026. Ne abbiamo parlato con a Massimiliano Voza, Cardiologo, Coordinatore Area sanità FP CGIL Salerno
Ascolta
Voza su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
