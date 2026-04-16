BCC Monte Pruno. Rinnovata la partnership con l’ASD Atletica Salerno per la XI edizione di “Salerno Corre”

Nella mattinata di ieri presso il Palazzo di Città di Salerno si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della XI edizione di “Salerno Corre”, la gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dall’ASD Atletica Salerno, in programma domenica 19 aprile lungo il lungomare cittadino.
Un evento ormai consolidato nel panorama sportivo, capace di richiamare oltre 1.200 partecipanti provenienti da tutta Italia e di unire sport, socialità e valorizzazione del territorio, creando nella città di Salerno una vera e propria festa dello sport.
Anche per questa edizione, la Banca Monte Pruno ha rinnovato con convinzione la propria partnership al fianco dell’organizzazione, confermando il sostegno a iniziative che promuovono benessere, inclusione e partecipazione attiva della comunità.
Alla presentazione hanno preso parte rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo, insieme ai partner dell’iniziativa, tra cui la Banca Monte Pruno, a testimonianza della forte sinergia tra territorio, sport e realtà economiche locali.
La conferenza stampa è stata aperta dal Commissario prefettizio del Comune di Salerno Vincenzo Panico, dall’intervento del Presidente della ASD Atletica Salerno Ruggero Gatto, oltre a quello del Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico.
«Essere al fianco di manifestazioni come Salerno Corre – ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico – significa sostenere non solo lo sport, ma anche i valori di condivisione, impegno e crescita che rappresentano il cuore delle nostre comunità, in aggiunta alla valorizzazione delle bellezze della Città. La nostra ormai è una collaborazione storica con l’ASD Atletica Salerno e siamo soddisfatti dei risultati che ogni anno realizzano con tanti impegno ed entusiasmo».
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