Rinnovata la convenzione tra IOC Sacco e BCC Monte Pruno

Si rinnova la convenzione ultradecennale tra l’IOC Sacco, nella persona della Dirigente Scolastica prof.ssa Antonietta Cembalo, e la BCC Monte Pruno, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Cono Federico.
L’accordo si inserisce in una collaborazione consolidata nel tempo e continua a offrire agli studenti dell’Istituto Tecnico Economico significative opportunità di stage e percorsi di FSL(ex PCTO) presso le varie filiali bancarie del territorio.
Per molti studenti, particolarmente interessati al mondo bancario e finanziario, queste esperienze rappresentano un’occasione concreta per conoscere da vicino il contesto lavorativo, sviluppare competenze e orientare in modo più consapevole le proprie scelte di formazione universitaria.
L’incontro è stato anche l’occasione per la programmazione di future attività con la Banca come Corsi con esperti del settore bancario per rafforzare e ampliare le conoscenze in ambito finanziario e il sostegno a Progetti di Simulazione aziendale per incentivare gli studenti alla progettualità e alla promozione del proprio territorio.
Un sentito ringraziamento a BCC Monte Pruno che, attraverso i suoi rappresentanti, rinnova il proprio impegno a sostegno dellacrescita formativa e professionale dei nostri studentie alla prof.ssa Viglione, referente per la FSL, per il coordinamento e il supporto alle attività di Formazione Scuola Lavoro.
