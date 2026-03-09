Rincaro prezzi dei carburanti, per il Codacons solo speculazione e invita a denunciare alla Guardia di Finanza. Il punto con Matteo Marchetti

Le associazioni di tutela dei consumatori hanno denunciato fenomeni speculativi dietro l’’eccessivo aumento del prezzo dei carburanti che in diversi casi, anche sul nostro territorio hanno superato anche i 2 euro per il diesel, per non parlare della benzina.
I rincari alla pompa sono stati troppo rapidi rispetto all’effettiva immissione nel sistema del petrolio acquistato a prezzi di guerra. Già dopo due giorni dallo scoppio del conflitto molti distributori avevano aumentato i prezzi. Possiamo solo immaginare cosa potrebbe succedere se la guerra dovesse proseguire a lungo.
Ne abbiamo parlato con il presidente del Codacons Campania, avv. Matteo Marchetti.
Ascolta
Matteo Marchetti su rincaro prezzi carburante
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.