Rimosse le ultime panchine in piazza Bolognini a Salerno, per l’ex assessore Conforti il problema si sposta più avanti

Ieri mattina, a Salerno sono state rimosse le ultime tre panchine nello spazio antistante l’ingresso del Santuario della Madonna del Carmine. Dopo il sopralluogo del governatore della Campania, De Luca, erano state rimosse le prime due panchine, sistemata la pavimentazione, potati gli alberi, bonificata la zona e incrementata la pubblica illuminazione anche con l’installazione di nuovi fari e lampioni.
La piazzetta è stata teatro di episodi di inciviltà e violenza provocati in particolare da senza fissa dimora che hanno creato non pochi problemi anche di ordine pubblico. Sulla vicenda è critico l’ex assessore comunale Luciano Conforti secondo co si sposta il problema e lo si trascina più avanti.
Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
