Rimosse decine di barche ormeggiate senza autorizzazione al porto turistico di Maiori

14/08/2025 Cronaca Nessun commento

Controllate e poste in stato di fermo una decina di barche ormeggiate abusivamente nel porto turistico di Maiori.

Le verifiche sono state avviate nelle settimane scorse, quando le autorità hanno effettuato una ricognizione della documentazione relativa agli ormeggi che ha consentito di rilevare la presenza nello specchio d’acqua di natanti privi di qualsiasi titolo autorizzativo, ormeggiati accanto a quelli regolarmente registrati e in regola con il pagamento dei diritti.

L’intervento si è dunque concluso con l’identificazione di tutti i natanti irregolari, la multa per ciascun mezzo privo di autorizzazione e la successiva rimozione da parte delle forze dell’ordine, in coordinamento con il gestore del porto.

In caso di recidiva, i possessori dei natanti saranno esclusi dai futuri bandi comunali per l’assegnazione di posti barca, boe o ormeggi.

