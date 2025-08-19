Rimborsi fiscali, l’attesa per i cittadini campani è di 78 giorni. Non è la peggiore

19/08/2025 Economia Nessun commento

Un cittadino della Campania deve aspettare in media 78 giorni per ottenere un rimborso fiscale dall’Agenzia delle Entrate. E’ quanto emerge da uno studio del Centro Studi di Unimpresa che ha stilato una classifica mettendo in evidenza i ritardi non sempre giustificati da elevati carichi di lavoro, ma spesso legati a inefficienze organizzative presenti in alcune sedi locali dell’Agenzia delle Entrate.

Non è la Campania la regione più lenta nei rimborsi. Si piazza al settimo posto. Le più lente sono: Valle d’Aosta, con 90 giorni, Sicilia con 89, e Lombardia con 89 giorni. Seguono Puglia, Basilicata, Abruzzo e poi la Campania. I tempi più veloci nei rimborsi, 44 giorni, sono per la Regione Friuli Venezia Giulia.

“È inaccettabile che l’attesa per ricevere un rimborso fiscale vari da 44 a 90 giorni a seconda della regione di residenza. La disparità nei tempi di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate fotografa un Paese a due velocità, dove i diritti dei contribuenti non sono garantiti allo stesso modo su tutto il territorio nazionale”. E’ quanto evidenzia Unimpresa secondo cui occorre un intervento strutturale che punti a digitalizzare ulteriormente i processi, rafforzare le dotazioni di personale nei territori più in difficoltà e introdurre criteri minimi di efficienza validi per tutta Italia.

