Riforzi ai Pronto Soccorso degli ospedali salernitani, al concorso Asl 30 candidati. Il punto con La Città di Salerno

In arrivo rinforzi al Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno e in quelli degli altri presidi a maggior sofferenza, dopo vari tentativi andati a vuoto e bandi deserti per reclutare nuove personale. L’Asl Salerno sembra aver invertito la rotta, arrivando a trovare personale per rafforzare i Pronto Soccorso del territorio provinciale.
Finora l’unica soluzione, anche la più costosa, è stata quella dei cosiddetti “gettonisti”: liberi professionisti a partita Iva pagati fino a 60 euro l’ora. Adesso – come riporta il quotidiano La Città – con una delibera firmata negli ultimi giorni dal direttore generale dell’Asl, Gennaro Sosto, viene sancita l’ammissione alla procedura concorsuale dei candidati che hanno risposto all’avviso pubblico per l’assunzione di 30 medici, specialisti che possono svolgere le attività all’interno delle aree d’emergenza-urgenza.
Al concorso pubblico, strutturato per titoli ed esami, hanno risposto 30 candidati. Al termine delle necessarie procedure dovranno prendere servizio ai Pronto soccorso dell’intero territorio provinciale. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su rinforzi ai pronto soccorso
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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Finalmente arriveranno Medici giovani e preparati!!