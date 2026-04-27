Riforma medici di famiglia, critici contro il ministro Schillaci i medici della Fimmg. Le ragioni nelle parole di Elio Giusto

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha illustrato in Conferenza delle Regioni la bozza di decreto legge che nelle intenzioni “punta a fare presto per dare agli italiani una sanità più efficiente e vicina ai cittadini, in particolare ai più fragili”.
Nella bozza di decreto legge che porta il suo nome il medico di famiglia viene messo al centro dell’assistenza territoriale, motore delle Case di Comunità che stanno aprendo in tutta Italia. Per questi professionisti, oggi convenzionati con le Asl, si prevede la possibilità, su base volontaria, di diventare dipendenti pubblici, cioè di avere un rapporto di lavoro subordinato come gli ospedalieri. Questo rapporto di dipendenza sarà però su base volontaria. Non si tratta di un obbligo ma di un percorso programmato e progressivo: il testo non cancella la convenzione ma introduce un sistema misto, che potrebbe essere in futuro sempre più esteso.
È stata però negativa la reazione dei medici di medicina generale. Un provvedimento “che distruggerà il medico di famiglia” “mai discusso con le categorie, inattuabile e pericoloso per i pazienti”, afferma in una nota la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), che chiede l’intervento della presidente del Consiglio.
Intervenendo questa mattina a Radio Alfa, il dottore Elio Giusto, segretario provinciale della Fimmg-Salerno, ha evidenziato come la Riforma così come annunciata rischia di far crollare la medicina di prossimità.
Nel Salernitano sono ancora 98 gli incarichi vacanti e 62 i posti non coperti nell’Asl Salerno. Con 1.147 pensionamenti attesi in Campania entro il 2028 e una carenza regionale già strutturale, questa riforma rischia di aggravare una crisi già aperta. “La riforma – sostiene Giusto – rischia di produrre una fuga dei giovani medici dalla medicina generale; di produrre desertificazione sanitaria nei piccoli comuni, di favorire più accessi impropri ai pronto soccorso e peggiore gestione dei pazienti cronici”.
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Elio Giusto su riforma medicina generale
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