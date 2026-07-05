Rifiuti ai margini della carreggiata sulla ex Statale Sapri-Ionio. La denuncia di Europa Verde Salerno

05/07/2026 Cronaca Nessun commento
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Ancora un episodio di abbandono illecito di rifiuti nel Golfo di Policastro.

A Sapri, lungo la strada provinciale 104, l’ex statale Sapri- Ionio che conduce a Lagonegro, nei pressi della località Timpone, da giorni numerosi sacchi di spazzatura giacciono ai margini della carreggiata, creando una situazione di degrado ambientale.

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A denunciare l’accaduto è Europa Verde, che chiede la bonifica immediata dell’area, maggiori controlli sul territorio e sanzioni severe nei confronti dei responsabili, ma anche la riattivazione dell’isola ecologica a Sapri.

Ne abbiamo parlato con Anna Cione, co-portavoce provinciale di Europa Verde Salerno
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Rifiuti Sapri
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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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