Rifiuti ai margini della carreggiata sulla ex Statale Sapri-Ionio. La denuncia di Europa Verde Salerno

Ancora un episodio di abbandono illecito di rifiuti nel Golfo di Policastro.
A Sapri, lungo la strada provinciale 104, l’ex statale Sapri- Ionio che conduce a Lagonegro, nei pressi della località Timpone, da giorni numerosi sacchi di spazzatura giacciono ai margini della carreggiata, creando una situazione di degrado ambientale.
A denunciare l’accaduto è Europa Verde, che chiede la bonifica immediata dell’area, maggiori controlli sul territorio e sanzioni severe nei confronti dei responsabili, ma anche la riattivazione dell’isola ecologica a Sapri.
Ne abbiamo parlato con Anna Cione, co-portavoce provinciale di Europa Verde Salerno
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Rifiuti Sapri
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