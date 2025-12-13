Ridotto il credito imposta dal 65% al 15%: i florovivaisti campani contro il Governo

I florovivaisti campani alzano la voce contro il Governo Meloni per il drastico taglio del Credito d’Imposta ZES destinato alle aziende agricole.
Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani, definisce la riduzione dell’agevolazione dal 65 al 15 per cento un colpo mortale per la crescita del Mezzogiorno. Secondo l’associazione, che rappresenta oltre 250 imprese, la decisione dell’esecutivo rischia di bloccare definitivamente gli investimenti programmati su innovazione e sostenibilità, causando nel 2026 una pesante battuta d’arresto per l’intero comparto. Nel mirino finisce anche il Ministero dell’Agricoltura, accusato di incoerenza rispetto alla retorica sulla difesa del Made in Italy: indebolire le Zone Economiche Speciali, nate per colmare il divario territoriale, significa per i produttori condannare il settore a un passo indietro di dieci anni. “Questa è politica contro il Sud, si è scelto di penalizzare ancora una volta chi produce e crea lavoro”, ha affermato Malafronte, chiedendo all’esecutivo di assumersi la responsabilità di quella che viene definita una scelta miope.
Il presidente Malafronte ne ha parlato ai nostri microfoni.
