Ricordare la storia del sommergibile Velella. A Radio Alfa Vincenzo Pellegrino dell’Associazione Salerno 1943

Non dimenticare la storia del sommergibile Velella.
Sottrarre all’oblio una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale in Campania: è l’obiettivo dell’Associazione Salerno 1943 che, in prima linea nella ricerca e nella salvaguardia della memoria locale, ha annunciato lo svolgimento di un convegno di alto profilo istituzionale interamente dedicato alla vicenda del sommergibile Velella. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 5 settembre, alle 19.30, sul suggestivo lungomare Punta dell’Inferno a Castellabate, in una tavola rotonda che punta a unire l’approfondimento scientifico all’impegno sociale. Noi ne abbiamo parlato con Vincenzo Pellegrino dell’Associazione Salerno 1943
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Pellegrino sul Velella
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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