Riconoscimento per Silvio Maria Perongini, medaglia di bronzo ai mondiali di tiro dinamico, ricevuto al comune di Salerno

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, questa mattina, ha consegnato un riconoscimento a Silvio Maria Perongini, giovane salernitano campione di Tiro Dinamico.
Ai recenti Campionati del Mondo ha conquistato con il Team Italia la medaglia di bronzo. Un occasione per complimentarsi con l’atleta per i risultati raggiunti con l’auspicio di sempre maggiori successi.
Sul posto Alessandro Mazzaro che ha raccolto le dichiarazioni di Perongini e del sindaco
Ascolta
riconoscimento
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.