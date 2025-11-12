Riconoscimento per Silvio Maria Perongini, medaglia di bronzo ai mondiali di tiro dinamico, ricevuto al comune di Salerno

12/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, questa mattina, ha consegnato un riconoscimento a Silvio Maria Perongini, giovane salernitano campione di Tiro Dinamico.
Ai recenti Campionati del Mondo ha conquistato con il Team Italia la medaglia di bronzo. Un occasione per complimentarsi con l’atleta per i risultati raggiunti con l’auspicio di sempre maggiori successi.

Sul posto Alessandro Mazzaro che ha raccolto le dichiarazioni di Perongini e del sindaco

