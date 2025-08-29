Riconoscimento Fao alla Costiera Amalfitana, le ricadute d’immagine ed economiche nelle parole di Andrea Ferraioli

La Costiera Amalfitana, già Patrimonio dell’Umanità dichiarato dall’Unesco nel 1997, pochi giorni ha ottenuto un altro riconoscimento internazionale: La FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha dichiarato i terrazzamenti della Costiera Amalfitana in pietra a secco coltivati con limoneti, uliveti e vigneti patrimonio dell’umanità per l’agricoltura.
A oggi i ‘Sistemi del Patrimonio Agricolo di rilevanza mondiale’ (Giahs) sono 102 in 29 Paesi, con il Giappone che raggiunge 17 designazioni e l’Italia che arriva a quota tre, insieme agli ulivi di Assisi e Spoleto e i vitigni del Soave già riconosciuti nel 2018.
Sui ripidi terrazzamenti della Costiera Amalfitana, comunità agricole secolari hanno modellato un paesaggio unico fatto di limoneti, uliveti e vigneti affacciati sul mare. I terrazzamenti in pietra a secco prevengono l’erosione, stabilizzano il terreno e regolano acqua e temperatura. Il territorio ospita inoltre oltre 970 specie vegetali, inclusa flora mediterranea rara.
Il nuovo riconoscimento internazionale avrà ulteriori ricadute d’immagine ma anche economiche per il territorio. Di questi aspetti abbiamo parlato questa mattina in diretta con Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.
Ascolta
Andrea Ferraioli su riconoscimento Fao
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.