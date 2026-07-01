Riciclaggio proveniente da frodi informatiche. 8 nei guai in provincia di Salerno

I carabinieri di Giffoni Valle Piana, con i militari della Compagnia di Battipaglia, in collaborazione con il nucleo di polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di otto misure cautelari personali, di cui sei in carcere e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di otto persone residenti nella provincia salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche.
L’indagine, ha consentito di ricostruire l’esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all’occultamento e talora al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche, consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese, in tutta Italia.
Il meccanismo illecito si fondava sull’apertura e sull’utilizzo sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti sui quali affluivano le somme provenienti dalle truffe, successivamente frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti, anche esteri, allo scopo di ostacolarne la tracciabilità.
L’indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell’attività di reclutamento delle “teste di legno” nonché nell’accensione dei relativi rapporti finanziari.
Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso delle indagini si attesta in oltre un milione e 600mila euro.
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