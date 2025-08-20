Riciclaggio di auto rubate tra Campania, Lazio e Calabria. Arrestato un 35enne

Scoperto dai carabinieri un riciclaggio di auto rubate tra Lazio, Campania e Calabria. Su delega della Procura di Roma, i carabinieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 35enne accusato di riciclaggio di veicoli rubati.
L’attività è stata avviata a febbraio 2023 quando, nell’ambito di un normale controllo stradale, i carabinieri sequestrarono un’Alfa Romeo Stelvio, a noleggio, immatricolata in Francia, con targhe francesi, a bordo della quale si trovava un cittadino italiano. Dagli accertamenti è emerso che l’auto era oggetto di furto commesso in Campania lo scorso giugno 2022. Le targhe francesi invece sono risultate rubate a Marsiglia.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma e condotte tra Lazio, Campania e Calabria, hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di riciclaggio di veicoli rubati. Le indagini hanno permesso di individuare, sequestrare e restituire ai legittimi proprietari 6 auto tutte rubate tra le province di Napoli, Salerno e Benevento e reimmesse in circolazione a Roma.
