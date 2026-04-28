Ricercato dal 2024 per abusi su minori, arrestato ad Agropoli

28/04/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Ricercato dal 2024, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri ad Agropoli, il 71enne Giuseppe Pignalosa. Era stato condannato a sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su minore.

Lo hanno arrestato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello. Gli abusi risalgono al 2012 e Pignalosa doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione.

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Il 71enne, originario di Portici, aveva fatto perdere le tracce rifugiandosi in un appartamento di Agropoli dove è stato rintracciato dai militari dopo ripetuti e continui appostamenti. Nonostante i reiterati inviti a consegnarsi, i carabinieri, che nel frattempo avevano circondato l’edificio, sono stati costretti a fare irruzione nell’abitazione per catturare il ricercato che si è rifiutato di aprire la porta d’ingresso. 

 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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