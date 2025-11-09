Ricerca medica nello spazio, progetti e ricadute spiegati dall’ing. Carlo Iorio direttore del CREST di Bruxelles

E’ l’ingegnere aeronautico Carlo Iorio, originario di Cava de’ Tirreni, il direttore a Bruxelles del CREST (Centro di Ricerca e Ingegneria Spaziale), impegnato con i suoi ricercatori in vari progetti tra i quali quelli sulle bio e nanotecnologie e la ricerca medica nello spazio.
L’ingegnere Iorio è anche membro del Gruppo strategico dell’ESA (Ente spaziale europeo) e del gruppo di esperti per la difesa europeo dello spazio. Lo spazio è il suo pane quotidiano.
Nella puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 9 novembre 2025, abbiamo parlato di ricerca medica nello spazio e delle applicazioni che poi le scoperte possono avere nella vita quotidiana di tutti noi.
Ascolta
Carlo Iorio su ricerca medica nello spazio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
Guarda la video intervista
