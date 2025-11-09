Ricerca medica nello spazio, progetti e ricadute spiegati dall’ing. Carlo Iorio direttore del CREST di Bruxelles

09/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ l’ingegnere aeronautico Carlo Iorio, originario di Cava de’ Tirreni, il direttore a Bruxelles del CREST (Centro di Ricerca e Ingegneria Spaziale), impegnato con i suoi ricercatori in vari progetti tra i quali quelli sulle bio e nanotecnologie e la ricerca medica nello spazio.

L’ingegnere Iorio è anche membro del Gruppo strategico dell’ESA (Ente spaziale europeo) e del gruppo di esperti per la difesa europeo dello spazio. Lo spazio è il suo pane quotidiano.

Nella puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 9 novembre 2025, abbiamo parlato di ricerca medica nello spazio e delle applicazioni che poi le scoperte possono avere nella vita quotidiana di tutti noi.
