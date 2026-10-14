Riapre venerdì alle ore 17 la linea ferroviaria Nocera Inferiore–Salerno, via Cava de’ Tirreni. Lo rende noto Giovanni Maria Cuofano, consigliere regionale del Gruppo Fico Presidente. La riapertura consentirà di ripristinare un collegamento fondamentale per chi ogni giorno si sposta per lavoro, studio e altre necessità.
“Nei giorni scorsi – afferma Cuofano – ho seguito costantemente l’evoluzione della vicenda, raccogliendo le sollecitazioni dei comitati e dei cittadini e chiedendo risposte chiare sui tempi necessari al ripristino del servizio. Attraverso il confronto con Luca Zuccalà, dirigente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Direttore Regionale Campania e Molise di Trenitalia, avevo ricevuto aggiornamenti sulle verifiche effettuate e sulle attività necessarie alla messa in sicurezza dell’area. La conferma della riapertura per venerdì alle ore 17 rappresenta ora un aggiornamento importante per tutti gli utenti della linea”.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.