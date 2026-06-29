Riapre oggi Balnea, la spiaggia inclusiva e gratuita. Il comune ha in programma altre aperture

Riapre ufficialmente la quarta stagione estiva della spiaggia inclusiva BALNEA con servizi gratuiti, laboratori, sport accessibile e trasporto dedicato.
L’inaugurazione della stagione estiva rappresenta l’avvio di un progetto che mette al centro la persona, offrendo servizi gratuiti, assistenza qualificata e un ricco calendario di attività dedicate a persone di tutte le età, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.
HUB BALNEA è un progetto del Comune di Salerno, Settore Politiche Sociali, finanziato con fondi PON METRO. È una spiaggia libera inclusiva ma, soprattutto, uno spazio aperto alla comunità tutto l’anno dove inclusione, socializzazione e benessere si incontrano attraverso numerose iniziative.
Il Servizio è sato affidato alla gestione dell’ATS composta da Associazione Operatori della Solidarietà APS , Rafiki ODV, Gatto con gli Stivali APS, Nuova Gioventù Balnea APS e Cooperativa Sociale Il Sogno.
L’obiettivo del progetto è rendere il mare un luogo realmente accessibile, promuovendo il turismo inclusivo e favorendo la partecipazione attiva di cittadini, famiglie e visitatori attraverso esperienze condivise di benessere, cultura, sport e socializzazione.
Ne abbiamo parlato con l’assessore alle politiche sociali del comune di Salerno, Paola De Roberto
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balnea
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