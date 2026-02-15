Riapre la Statale Amalfitana a Vietri sul Mare. Per Della Monica servono interventi strutturali

E’ stata riaperta alle 17.00 di oggi la Strada Statale 163 Amalfitana interrotta alla frazione Marina di Vietri sul Mare, a causa di una frana.
La ripresa della circolazione sarà consentita a sensi di marcia alternati lungo la corsia interna. Allo stato attuale non sono state rilevate evidenze di fratturazione profonda o di instabilità generalizzata dell’intero versante.
Per il sindaco di Cetara e Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica, serve un masterplan per interventi strutturali e non più solo emergenziali
