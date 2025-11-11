Rianimazione cardiopolmonare: arriva “Vite in salvo: impara a intervenire”

Sensibilizzare la popolazione sull’importanza del riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco e dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno: è l’obiettivo del progetto “Vite in salvo: impara ad intervenire” promosso dal cardiologo Giuseppe Colangelo.
Si tratta di un libricino a fumetti attraverso il quale si vuole rendere semplice, chiaro e accessibile a tutti l’apprendimento delle manovre salvavita di base, coinvolgendo bambini, giovani e adulti in un percorso di educazione sanitaria.
Il dottor Colangelo è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
