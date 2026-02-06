Riabilitazione e socio-sanitario in Campania, le associazioni scrivono al presidente Fico. Salvatore Parisi spiega le ragioni

Le principali associazioni di categoria del comparto riabilitativo e sociosanitario privato accreditato della Campania hanno inviato una lettera aperta al neo Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, richiedendo un incontro istituzionale per avviare una nuova fase di dialogo e concertazione sul futuro della sanità territoriale regionale.
Il documento, sottoscritto da numerose associazioni, ricorda come il nuovo Governo regionale sia chiamato a ripensare il futuro della sanità campana, “tra la valorizzazione delle esperienze maturate negli ultimi anni e la necessità di avviare nuovi percorsi di cambiamento.”
Le associazioni ricordano come le oltre 400 strutture accreditate operanti nel settore rappresentino una componente strategica ed essenziale del Servizio Sanitario Regionale, in particolare nell’ambito della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria territoriale.
Le Associazioni sottolineano inoltre il rilevante valore occupazionale del comparto, che impiega migliaia di professionisti altamente qualificati e rappresenta un importante motore di stabilità sociale ed economica in una Regione che registra uno dei tassi di occupazione più bassi d’Italia. Per conoscere meglio la situazione e le problematiche più urgenti da risolvere è intervenuto in diretta Salvatore Parisi, presidente di Anffas Salerno.
Salvatore Parisi su problemi riabilitazione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
