Revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione. Arrestato 37enne di Fisciano

E’ stato arrestato e posto ai domiciliari un 37enne di Fisciano per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione.
Più volte avrebbe molestato e minacciato una donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale. L’avrebbe inoltre minacciata di diffondere immagini a contenuto sessualmente esplicito che la ritraevano se non gli avesse denaro del denaro.
A seguito del rifiuto della donna, le immagini sarebbero state inviate ad alcuni conoscenti della vittima.
