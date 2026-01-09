Revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione. Arrestato 37enne di Fisciano

09/01/2026 Cronaca
E’ stato arrestato e posto ai domiciliari un 37enne di Fisciano per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione.

Più volte avrebbe molestato e minacciato una donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale. L’avrebbe inoltre minacciata di diffondere immagini a contenuto sessualmente esplicito che la ritraevano se non gli avesse denaro del denaro.

A seguito del rifiuto della donna, le immagini sarebbero state inviate ad alcuni conoscenti della vittima.

