Reti viarie nelle aree rurali, arrivano i fondi dalla Regione. A Radio Alfa l’assessore all’Agricoltura Serluca

Pubblicata la graduatoria dei comuni campani ammessi a finanziamento nell’ambito dell’intervento “Reti viarie al servizio delle aree rurali”.
L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a quasi 30 milioni di euro e consentirà di finanziare 60 interventi in altrettanti comuni della Campania, 42 dei quali in provincia di Salerno. Ne abbiamo parlato in diretta con l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca
Ascolta
Serluca su viabilità rurale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
