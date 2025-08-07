Rete dell’emergenza territoriale nell’area tra Agropoli e Castellabate. Ieri l’incontro con il Direttore Asl Sosto

Ieri pomeriggio, presso la Direzione Generale della Asl Salerno, il Direttore Sosto ha incontrato una delegazione delle amministrazioni comunali dell’alto Cilento per discutere della questione della rete dell’emergenza territoriale nell’area tra Agropoli e Castellabate.
Si è discusso della scarsità nazionale di reperimento di figure sanitarie dell’emergenza e della grave carenza di personale. La Asl si è impegnata a garantire l’assistenza sanitaria per la gestione delle emergenze territoriali 24 ore su 24 presso l’Ospedale di Agropoli dove sarà installata l’insegna con la dicitura “Punto di primo intervento per l’urgenza territoriale”. Inoltre è stato annunciato l’imminente avviso pubblico per un ulteriore rafforzamento della dotazione organica.
Ne abbiamo parlato con il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi.
Ascolta
Mutalipassi su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
