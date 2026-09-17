Resti umani ritrovati durante lavori di scavo nella piazza centrale di Montesano sulla Marcellana

Resti umani sono venuti alla luce a Montesano sulla Marcellana durante lavori di scavo, eseguiti da Enel in Piazza Gagliardi, proprio vicino al Comune. Sospesi i lavori è stata subito avvisata la Soprintendenza che ha inviato sul posto un archeologo. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ci ha confermato che si tratta delle ossa di due persone.
Gli esperti stanno ora facendo ulteriori approfondimenti e ricerche per stabilire a quali anni risalga la sepoltura che non era molto profonda. Si attendono ulteriori sviluppi.
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