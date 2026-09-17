Resti umani ritrovati durante lavori di scavo nella piazza centrale di Montesano sulla Marcellana

17/09/2026 Attualità Nessun commento
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Resti umani sono venuti alla luce a Montesano sulla Marcellana durante lavori di scavo, eseguiti da Enel in Piazza Gagliardi, proprio vicino al Comune. Sospesi i lavori è stata subito avvisata la Soprintendenza che ha inviato sul posto un archeologo. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ci ha confermato che si tratta delle ossa di due persone.

Gli esperti stanno ora facendo ulteriori approfondimenti  e ricerche per stabilire a quali anni risalga la sepoltura che non era molto profonda. Si attendono ulteriori sviluppi.  

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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