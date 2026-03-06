I resti di due sepolture etrusche sono venuti alle luce in un cantiere a Pontecagnano Faiano

06/03/2026
Il terreno del comune di Pontecagnano Faiano, continua a restituire testimonianze di un grande passato.

Nelle ultime ore, i resti di due antiche sepolture, risalenti all’epoca degli Etruschi sono venuti alle luce, nel territorio picentino, durante gli scavi effettuati da un’impresa edile in una zona centrale.
A darne notizia è stato il Comune. Le sepolture rappresentano l’ennesima conferma della straordinaria ricchezza archeologica dell’area, già nota per i numerosi reperti che negli anni hanno raccontato la storia dell’antico insediamento etrusco.
Il territorio di Pontecagnano è, da tempo, un punto di riferimento per gli studiosi come uno dei siti più rilevanti per analizzare la presenza etrusca nel Sud Italia, con numerose necropoli e reperti oggi conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano.

