Residenza per anziani chiusa a Eboli. Ospiti trasferiti in altre strutture

Una residenza per anziani situata a Eboli, nella giornata di ieri, è stata chiusa dalle forze dell’ordine dopo una serie di controlli che hanno fatto emergere delle anomalie.
Al termine dei controlli sono stati posti i sigilli.
Gli ospiti, quindici e tutti anziani, sono stati trasferiti in strutture simili presenti sul territorio. Dov’è stato possibile, sono stati riportati presso le abitazioni di parenti. Poco trapela sull’operazione che ha portato alla chiusura della struttura. L’intervento delle forze dell’ordine sarebbe partito da una segnalazione.
Le verifiche effettuate avrebbero fatto emergere gravi carenze su molti aspetti.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.