Residenza per anziani chiusa a Eboli. Ospiti trasferiti in altre strutture

Una residenza per anziani situata a Eboli, nella giornata di ieri, è stata chiusa dalle forze dell’ordine dopo una serie di controlli che hanno fatto emergere delle anomalie.

Al termine dei controlli sono stati posti i sigilli.

Gli ospiti, quindici e tutti anziani, sono stati trasferiti in strutture simili presenti sul territorio. Dov’è stato possibile, sono stati riportati presso le abitazioni di parenti.  Poco trapela sull’operazione che ha portato alla chiusura della struttura. L’intervento delle forze dell’ordine sarebbe partito da una segnalazione. 
Le verifiche effettuate avrebbero fatto emergere gravi carenze su molti aspetti.

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

