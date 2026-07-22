Report sull’impatto delle PMI su Amazon. Le imprese campane sono tra le più performanti in Italia

Le piccole e medie imprese campane che vendono attraverso Amazon dominano la classifica regionale secondo l’ultimo Report sull’impatto delle PMI. La Campania risulta infatti tra le regioni italiane di maggiore successo a livello di vendite, insieme a Lombardia e Lazio, e unica regione a superare il miliardo di vendite. La regione, da sola, genera quasi il 25% di tutte le vendite delle PMI italiane sul negozio online.
A raccontare il successo del tessuto imprenditoriale campano è soprattutto il confronto con la Lombardia. La regione settentrionale conta più partner di vendita sul negozio online, eppure genera oltre 300 milioni di euro di vendite in meno.
Il primato si conferma anche nel confronto con le altre grandi regioni: la Campania genera quasi il triplo delle vendite del Lazio e, da sola, vale più della somma del valore delle vendite generate dalle imprese di Puglia e Sicilia.
Sul fronte dell’export, la Campania si conferma tra le regioni italiane più dinamiche, con oltre 100 milioni di euro di vendite oltre confine realizzati complessivamente dalle PMI del territorio, che nel 2025 hanno spedito attraverso Amazon più di 25 milioni di prodotti, più degli abitanti dell’intera Australia. Un dato che equivale a circa 50 prodotti al minuto, per 365 giorni interi, rappresentando un flusso costante di eccellenze che dal territorio campano raggiungono clienti in Italia e nel mondo.
La storia e i dati della Campania non sono un caso isolato, ma l’espressione compiuta di una trasformazione più ampia. Il Sud e le Isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso il negozio online. Nello specifico, hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025 – pari a oltre 50 milioni, quasi come il numero di abitanti della Spagna – contro il 37% spediti dalle PMI del Nord Italia e il 20% da quelle del Centro.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.