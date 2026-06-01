Reparto sicurezza alla Polizia muncipale di Salerno, il sindacato CSA favorevole. Il parere di Davide Sapere

Uno dei primi provvedimenti annunciati dal neo sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, è l’attivazione del reparto sicurezza della polizia municipale. Sarà composto da una quindicina di agenti che su base volontaria decideranno di far parte del reparto sicurezza, che dovrà lavorerà contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, a contrasto di furti nei negozi e contro i predoni dei sacchi della spazzatura che rovistando alla ricerca di materiale da riciclare e rivendere creano anche piccole discariche.
Il sindacato CSA Salerno si dichiara favorevole all’iniziativa a patto che venga rafforzato il corpo con l’innesto di altro personale. E’ quanto ha sottolineato questa mattina in diretta a Radio Alfa l’avvocato Davide Sapere, della segretaria provinciale CSA.
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Davide Sapere su reparto sicurezza polizia municipale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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