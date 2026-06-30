Reintrodurre il voto di preferenza nella legge elettorale nazionale. Ne parliamo con il consigliere Picarone

30/06/2026 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
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La Campania chiede la reintroduzione del voto di preferenza nella legge elettorale nazionale.

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato a maggioranza una mozione, promossa dal consigliere del Partito Democratico Franco Picarone, per chiedere la reintroduzione del voto di preferenza nella legge elettorale nazionale.

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L’impegno istituzionale chiede di superare il meccanismo delle “liste bloccate” . Secondo i firmatari, questo sistema impedisce la scelta diretta dei candidati, svuotando i principi di sovranità popolare e di uguaglianza del voto sanciti dagli artt. 1 e 48 della Costituzione. 

Abbiamo provato a capirne di più con il promotore della mozione, il consigliere regionale Franco Picarone
Ascolta
Picarone su legge elettorale
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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