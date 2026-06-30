Reintrodurre il voto di preferenza nella legge elettorale nazionale. Ne parliamo con il consigliere Picarone

La Campania chiede la reintroduzione del voto di preferenza nella legge elettorale nazionale.
Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato a maggioranza una mozione, promossa dal consigliere del Partito Democratico Franco Picarone, per chiedere la reintroduzione del voto di preferenza nella legge elettorale nazionale.
L’impegno istituzionale chiede di superare il meccanismo delle “liste bloccate” . Secondo i firmatari, questo sistema impedisce la scelta diretta dei candidati, svuotando i principi di sovranità popolare e di uguaglianza del voto sanciti dagli artt. 1 e 48 della Costituzione.
Abbiamo provato a capirne di più con il promotore della mozione, il consigliere regionale Franco Picarone
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Picarone su legge elettorale
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