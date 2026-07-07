Reinserimento sociale dei detenuti della casa di reclusione di Eboli. Iniziativa della Lega Navale

07/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Torna anche quest’anno il progetto dedicato al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti della Casa di Reclusione di Eboli, promosso dalla Lega Navale Italiana.
L’appuntamento conclusivo, oggi, presso la sede della Lega Navale di Salerno con una mattinata dedicata alla presentazione dei risultati del percorso, conclusa con un’uscita in barca a vela nelle acque del Golfo di Salerno.

Al microfono di Alessandro Mazzaro, Gianpiero Meo, Presidente Giuristi per l’Ambiente e Vicepresidente Greenpeace italia, ideatore del progetto. 

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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