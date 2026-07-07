Reinserimento sociale dei detenuti della casa di reclusione di Eboli. Iniziativa della Lega Navale

Torna anche quest’anno il progetto dedicato al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti della Casa di Reclusione di Eboli, promosso dalla Lega Navale Italiana.
L’appuntamento conclusivo, oggi, presso la sede della Lega Navale di Salerno con una mattinata dedicata alla presentazione dei risultati del percorso, conclusa con un’uscita in barca a vela nelle acque del Golfo di Salerno.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, Gianpiero Meo, Presidente Giuristi per l’Ambiente e Vicepresidente Greenpeace italia, ideatore del progetto.
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lega navale
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